Москва, 10 мая, 2025, 18:26 — ИА Регнум. Киевский режим так и не отреагировал на предложение президента Владимира Путина о мирных переговорах без предварительных условий, заявил 10 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известия/Тарас Петренко

«Президент Путин ранее заявил, что российская сторона готова к началу переговоров без предварительных условий, реакция киевского режима на это озвучена не была, поэтому и ситуация остается в этом плане противоречивой», — сказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее 10 мая главы ряда стран ЕС потребовали от России согласиться на 30-дневное перемирие и пригрозили в случае отказа новыми санкциями и усилением военной помощи Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее пояснял: Москва выступает за переговоры без предварительных условий, а требование 30-дневного перемирия как раз и является одним из таких предварительных условий. Лавров также напомнил, что Киев ранее неизменно нарушал все договорённости.

Как передавало ИА Регнум, в Кремле ранее отметили, что предметно обсуждать идею 30-дневного перемирия невозможно без учёта нюансов, а также без прекращения поставок оружия из западных стран на Украину в период перемирия. Угрозы введения новых санкций против России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «пустым делом».

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что встречу лидеров стран ЕС в Киеве, в ходе которого было публично сделано предложение о 30-днемновм перемирии, стоит воспринимать максимально серьёзно. Эксперт подчеркнул, что Запад может предложить России вовсе не перемирие, а ультиматум.

Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены. Президент подчёркивал, что необходимо искоренить первопричины конфликта и добиться мира, а не перемирия.