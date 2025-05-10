Париж, 10 мая, 2025, 18:24 — ИА Регнум. На реке Роне во Франции речной круизный теплоход Bijou du Rhone, перевозивший 127 немецких граждан, столкнулся баржей. Об этом сообщает Dauphine Libere.

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«В ночь с пятницы 9 на субботу 10 мая на реке Рона во французском муниципалитете Саблон речной теплоход Bijou du Rhônес 127 пассажирами немецкого гражданства на борту столкнулся с баржей. В результате сильного удара корпуса судов получили повреждения», — говорится в материале.

Инцидент произошел примерно в 1:30 по местному времени (2:30 мск). По данным издания, благодаря тому, что удар пришелся выше ватерлинии, риск затопления теплохода отсутствует. На место происшествия сразу прибыли экстренные службы.

Пассажиров и 39 членов экипажа планируют эвакуировать в воскресенье, 11 мая. Их доставят до конечного пункта назначения на автобусах. В настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, в Берлине по меньшей мере девять человек пострадали на прогулочном судне Fischerinsel в результате обрушения части надстройки на палубе. Происшествие произошло вечером 17 сентября в районе Берлин-Митте на корабле, который шёл по реке Шпрее. Всего на борту находилось не менее 100 человек.

Ранее в сентябре 2024 года в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно. Представители пресс-службы отметили, что пострадавших в ходе произошедшего нет. Разлива нефтепродуктов не произошло.