Вашингтон, 10 мая, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил президенту США Дональду Трампу о готовности начать прямые переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил американский портал Axios со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленский и европейские лидеры сказали Трампу, что, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией», — указано в публикации.

Зеленский также добавил, что Украина согласна на прекращение огня с понедельника. Если перемирие действительно будет соблюдаться, а также будет обеспечен эффективный международный мониторинг ситуации, это может стать первым шагом к долгосрочному урегулированию конфликта, добавил украинский политик.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что республика готова к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. По его словам, в ходе встречи в Киеве участники «коалиции желающих» также созвонились с Трампом и в итоге все поддержали инициативу о перемирии. Глава украинского МИД также уточнил, что 30-дневное перемирие может стать первым шагом к дальнейшим переговорам по урегулированию.

Европейский союз также одобрил предложение о 30-дневном перемирии на Украине с целью содействия мирным переговорам. В соответствующем заявлении глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас указала, что европейцы привержены построению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине и приветствуют любые усилия по урегулированию конфликта.

Без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной, отметили ранее в Кремле. Предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и была поддержана как таковая российским президентом Владимиром Путиным, но с оговоркой, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.