Москва, 10 мая, 2025, 18:30 — ИА Регнум. Исторически крепкие отношения России и Вьетнама — один из столпов региональной безопасности. Такое мнение выразил в разговоре с ИА Регнум востоковед, профессор РУДН и член Изборского клуба Юрий Тавровский, комментируя прошедшие в Москве двусторонние переговоры.

Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в столицу с официальным визитом по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На следующий день после торжественных мероприятий состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Повестка встречи оказалась ожидаемо насыщенной: обсудили товарооборот, сотрудничество в сфере мирного атома, нефти и газа, культурно-гуманитарные связи, туризм. Во всех случаях Путин отметил тесный уровень взаимодействия. Президент по традиции обращался и к истории, напоминая о совместном прошлом обоих государств.

Непосредственные результаты переговоров тоже оказались масштабными. Подписано более двадцати соглашений по разным сферам сотрудничества. Ключевым документом, разумеется, стала «Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе». В ней лидеры, помимо прочего, подтвердили важность сотрудничества в области обороны и безопасности, отметили необходимость его укрепления.

«Прошедшие переговоры — это очень серьёзный, я бы сказал, километровый шаг в российско-вьетнамском сотрудничестве, ведущем отсчёт ещё с советской эпохи. У нас большой пройденный путь, на котором не было ни одной преграды для партнёрства, и, безусловно, такое историческое наследие позволяет нам успешно двигаться дальше. За последние годы Вьетнам стал очень мощной и влиятельной державой в Юго-Восточной Азии, поэтому переговоры Путина с То Ламом открывают множество возможностей для совместного укрепления региональной безопасности. Сейчас это особенно актуально, потому как абсолютно очевидно, что после нормализации ситуации в Европе будут попытки «раскачивать» ситуацию именно в Юго-Восточной Азии, в частности в Южно-Китайском море. Это станет мозолью, на которую обязательно надавят противники мира и спокойствия», — уверен собеседник агентства.

Он напомнил, что между КНР и Вьетнамом существует давний спор о принадлежности островов Спратли в Южно-Китайском море. К слову, претендует на них и поддерживаемый Соединёнными Штатами Тайвань.

«Мы увидим попытки столкнуть страны из-за этих островов, и тогда позиция Москвы будет крайне важна, поскольку она тесно контактирует и с Пекином, и с Ханоем», — напомнил Тавровский.

При этом, считает он, Россия вряд ли сможет создать своего рода «треугольник» с участием Вьетнама и Китая. Как минимум по причине того, что КНР традиционно не спешит вступать в чётко обозначенные союзы. Москве же в этой ситуации лучше укреплять двусторонние отношения с каждым из партнёров и, не афишируя, пытаться сближать позиции Пекина и Ханоя.

«На самом деле, уже сейчас китайско-вьетнамская динамика положительная, мы становимся свидетелями того, как в регионе возникает своеобразная «дуга мира»: назовём, например, КНДР, опять Вьетнам, Китай. И это создаёт противовес созданной при президенте США Джо Байдене «дуге нестабильности», в которой и сами США, и Япония, Южная Корея, Филиппины, Тайвань. Если китайско-вьетнамские отношения, при российском участии, будут дружественными, это позволит избежать нестабильности в регионе, провоцируемой Штатами и их партнёрами», — уверен эксперт.

Как передавало ИА Регнум, многочисленные двусторонние встречи с участием президента РФ Владимира Путина в Москве прошли хорошо, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Как ожидается, вечером 10 мая глава государства лично подведёт итоги последних нескольких дней, выступив перед журналистами.