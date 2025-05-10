Калининград, 10 мая, 2025, 18:43 — ИА Регнум. Калининградский футбольный клуб «Балтика» 10 мая в матче 32-го тура Первой лиги сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» и гарантировал себе возвращение в Премьер-лигу.

ФК «Балтика»

Игра, состоявшаяся в Новороссийске, завершилась со счётом 0:0. «Балтика» возглавляет турнирную таблицу чемпионата с 67 очками, она обеспечила себе победу в турнире. Второе и третье места делят «Черноморец» и московское «Торпедо», но у столичной команды есть одна игра в запасе.

Калининградская команда покинула Премьер-лигу по итогам прошлого сезона 2023–2024 годов, заняв 15-е место в чемпионате. При этом в том же сезоне «Балтика» вышла в суперфинал Кубка России по футболу, в котором уступила петербургскому «Зениту».

Как передавало ИА Регнум, 3 мая «Краснодар» в очередном туре Премьер-лиги обыграл казанский «Рубин» и упрочил лидерство в турнирной таблице. За три тура до завершения чемпионата команда на 4 очка опережает «Зенит».

В матче того же тура московский «Спартак» сыграл вничью с воронежским «Факелом» и лишился шансов на победу в турнире. «Спартак» отстаёт от «Краснодара» на 10 очков и не сможет занять место выше второго.