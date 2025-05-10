Киев, 10 мая, 2025, 18:05 — ИА Регнум. Украина считает нереальной инициативу по созданию 30-километровой демилитаризованной зоны. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

РИА Новости/Виктор Толочко

Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что киевский режим хотел бы заморозить военный конфликт и создать 30-километровую демилитаризованную зону. По его словам, Украина готова отвести свои войска на 15 км и ожидает, что США убедят Россию поступить так же.

«Официально никто Украине ничего подобного не предлагал. Но сейчас все ищут возможности, какой еще эксперимент с нами провести. Я считаю, что сегодня эта идея не очень жива», — прокомментировал украинский политик соответствующее заявление Келлога.

По словам Зеленского, создание такой зоны в современных реалиях не особо актуально, потому что дальность поражение артиллерии и беспилотников значительно превышает 30 км. Более того, в некоторых участках фронта 15 км будет означать для Украины потерю целых населенных пунктов, в частности в этом случае Киеву придется вывести войска из Херсона.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что республика готова к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. По его словам, в ходе встречи в Киеве участники «коалиции желающих» также созвонились с президентом США Дональдом Трампом и в итоге все поддержали инициативу о перемирии.

Без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной, подчеркнули в Кремле. Предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и была поддержана как таковая российским президентом Владимиром Путиным, но с оговоркой, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.