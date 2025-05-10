Москва, 10 мая, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали Садио Камарой. Об этом 10 мая сообщили в оборонном ведомстве.

Министерство обороны РФ

Белоусов отметил, что у военных ведомств двух стран большая общая повестка сотрудничества.

«Много вопросов, которые мы сейчас решаем, и есть ещё ряд вопросов, которые еще предстоит решить», ― указал российский министр.

Он также поздравил Камару с присвоением воинского звания «корпусной генерал» и отметил его профессионализм и вклад в укрепление национальной государственности.

В свою очередь министр обороны Мали поздравил Белоусова с успешным празднованием 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что власти и народ Сахеля поддерживают РФ в ее борьбе с нацизмом.

Также в ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами двух государств.

В тот же день глава оборонного ведомства провел двустороннюю встречу с министром обороны Нигера корпусным генералом Салифу Моди, на которой отметил, что сотрудничество с африканскими партнерами носит для России стратегический и долгосрочный характер, предусматривающий надежные равноправные и дружественные отношения.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД Мали Абдулайе Диоп в ноябре прошлого года заявил, что республика довольна текущим сотрудничеством с Россией в сфере безопасности, в связи с чем намерена его расширить. Глава ведомства отметил, что отношения с Москвой позволяют Бамако увеличить военный потенциал республики, поэтому ситуация в сфере безопасности «значительно улучшилась».

Диоп уточнил, что, помимо инструкторов, для обучения личного состава Вооружённых сил Мали Россия также поставляет в страну оружие и боеприпасы, что обеспечивает автономию республики в данной сфере.

Министр подчеркнул, что предыдущее сотрудничество с Францией и другими партнёрами никогда не позволяло достичь автономии.