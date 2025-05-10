Нью-Дели, 10 мая, 2025, 18:09 — ИА Регнум. Военный конфликт между Индией и Пакистаном закончился через три дня. Стороны договорились полностью и немедленно прекратить огонь при посредничестве США, объявил 10 мая американский президент Дональд Трамп.

TASS/EPA

Соглашение было достигнуто после долгой ночи переговоров, сообщил Трамп в соцсети Truth Social и поздравил стороны с «проявлением здравого смысла».

Первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри подтвердил в ходе брифинга, что перемирие вступило в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск). Он отметил, что высокопоставленные военные Индии и Пакистана снова встретятся 12 мая.

«Они договорились, что обе стороны прекратят все боевые действия на суше, в воздухе и на море. Обеим сторонам были даны указания привести в действие это соглашение», — сказал Мисри.

Об этом же сообщил и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар. Исламабад всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью, подчеркнул он в соцсети X.

Правительства Индии и Пакистана намерены начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории, проинформировал в соцсети X госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, он и вице-президент Джей Ди Вэнс на протяжении двух суток непрерывно взаимодействовали с высокопоставленными официальными лицами обеих стран для достижения консенсуса.

Общее число погибших мирных жителей с обеих сторон достигло 66 человек, отметило Reuters.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между Индией и Пакистаном обострился после нападения террористической группировки на туристов в районе города Пахалгама на союзной территории Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате теракта погибли по меньшей мере 26 человек: 25 индийцев и один гражданин Непала.

В ответ Индия 24 апреля перекрыла поток реки Инд в Пакистан и выслала военных атташе Пакистана. Пакистанские власти приостановили действие двусторонних соглашений с Нью-Дели, закрыли для Индии воздушное пространство и заявили, что любая попытка остановить или отвести поток воды будет рассматриваться как акт войны.

6 мая в рамках операции «Синдур» Вооруженные силы Индии нанесли удары по «террористической инфраструктуре» — девяти объектам в Пакистане и на территории Джамму и Кашмир. Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф осудил атаку Индии и заявил, что удары были намеренно нанесены по гражданским лицам. На следующий день Пакистан нанес ответный удар по Индии.

В армии Индии заявили, что ночью 8 мая в индийской союзной территории Джамму и Кашмир Пакистан начал неспровоцированный обстрел. Отмечается, что сухопутные силы Индии ответили пропорционально на атаку Пакистана.

На границе двух стран произошло несколько перестрелок, также сообщалось о воздушном бое истребителей, ударах беспилотников и ракетных ударах. Стороны обвинили друг друга в атаках на гражданские объекты и выразили готовность прекратить эскалацию вслед за противником.