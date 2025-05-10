Москва, 10 мая, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

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Меморандум был подписан в присутствии президента России Владимира Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама по итогам встречи глав государств в Москве, сказано в сообщении в Telegram-канале министерства.

«Цель меморандума — установление взаимовыгодного сотрудничества в области биомедицины. Формы и направления взаимодействия: обмен аналитической информацией в области биомедицины; повышение квалификации медицинских работников; обмен специалистами и делегациями; участие в съездах и научных конференциях и другое», — отметили в Минздраве.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая Путин в Кремле провёл переговоры с То Ламом. Вьетнамский лидер прибыл в Россию для участия в торжествах, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам встречи был подписан ряд соглашений. В частности, стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Кроме того, Россия и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в оборонной сфере и развивать взаимодействие в нефтегазовой области.

В июне 2024 года Путин совершил государственный визит во Вьетнам, где принял участие в двусторонних переговорах с То Ламом, который тогда занимал пост президента страны. По итогам встречи лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Путин подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам.