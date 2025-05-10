Магнитогорск, Челябинская область, 10 мая, 2025, 17:58 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области посетители парка развлечений застряли вниз головой на зависшем аттракционе.

кадр из видео

Как рассказали в социальных сетях очевидцы происшествия, аттракцион резко остановился во время работы. Сотрудники парка решили не вызывать спасателей, а пытались чинить сами. Уже через 15 минут механизм запустили вручную, рассказали магнитогорцы. По их словам, часть посетителей после случившегося покинула парк, но некоторые отдыхающие продолжили кататься на аттракционе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964144" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ЧП в парке Магнитогорска: аттракцион заклинило с людьми на высоте

ИА Регнум сообщало, что в декабре 2024 года на ярмарке в английском Бирмингеме рухнул аттракцион с людьми. В результате происшествия пострадали как минимум 13 человек.

Ранее в Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения электричества. Инцидент произошел в парке Шевченко, люди застряли на высоте нескольких метров.