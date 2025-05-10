Магнитогорск, Челябинская область, 10 мая, 2025, 17:58 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области посетители парка развлечений застряли вниз головой на зависшем аттракционе.

кадр из видео

Как рассказали в социальных сетях очевидцы происшествия, аттракцион резко остановился во время работы. Сотрудники парка решили не вызывать спасателей, а пытались чинить сами. Уже через 15 минут механизм запустили вручную, рассказали магнитогорцы. По их словам, часть посетителей после случившегося покинула парк, но некоторые отдыхающие продолжили кататься на аттракционе.

ЧП в парке Магнитогорска: аттракцион заклинило с людьми на высоте

ИА Регнум сообщало, что в декабре 2024 года на ярмарке в английском Бирмингеме рухнул аттракцион с людьми. В результате происшествия пострадали как минимум 13 человек.

Ранее в Одессе люди застряли на аттракционе из-за отключения электричества. Инцидент произошел в парке Шевченко, люди застряли на высоте нескольких метров.