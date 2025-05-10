Москва, 10 мая, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Телережиссер Калерия Кислова, руководившая съемками информационной программы «Время» с 1977 по 2006 год, скончалась через месяц после смерти единственного сына.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Режиссёр советского и российского телевидения Калерия Кислова (справа)

Михаил Нечаев родился 7 декабря 1970 года. Он пошел по стопам родителей и работал на телевидении. Умер 7 апреля 2025 года в возрасте 54 лет, указано в открытых источниках.

Муж Кисловой Юрий Нечаев работал на Центральном телевидении СССР, он ушел из жизни в 2020 году в возрасте 85 лет. Их внук Михаил Нечаев продолжил телевизионную династию и бывал в многочисленных командировках.

Как сообщало ИА Регнум, бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла 10 мая в возрасте 99 лет. До последних дней жизни она оставалась сотрудницей информационной программы.

Кислова записывала интервью и обращения первых лиц государства, была режиссером парадов на Красной площади, руководила трансляциями церемоний открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве и первого советско-американского телемоста. В ноябре 2024 года имя Калерии Кисловой появилось в «Галерее звезд» у подножия Останкинской телебашни. После ухода с должности главного режиссера она осталась в штате Первого канала в качестве консультанта и была одним из старейших его работников.