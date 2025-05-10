Варшава, 10 мая, 2025, 17:38 — ИА Регнум. В Варшаве прошел национальный «Марш против иммиграции». Организатором мероприятия выступило «Движение защиты границ», сообщил портал Wpolityce. pl.

EPA/PAWEL SUPERNAK/ТАСС

Шествие стартовало в центре польской столицы, на перекрестке имени Романа Дмовского, в полдень 10 мая (13:00 мск). Участники протеста держали в руках польские флаги и несли антимиграционные транспаранты с надписями: «Нет для иммиграции».

В своем выступлении организатор акции Роберт Бонкевич напомнил о том, к чему привела нелегальная иммиграция в Германии, Франции, Британии и Испании.

«Эту силу ничто не остановит! Мы будем защищать Польшу от нелегальных мигрантов», ― указал он.

Бонкевич также раскритиковал политику премьер-министра Дональда Туска и обвинил его в якобы попустительстве действиям Берлина по релокации нелегальных мигрантов в Польшу.

Затем участники шествия ― польские правые и националисты ― проследовали в сторону канцелярии председателя польского правительства. К маршу присоединились также представители ультраправого объединения «Конфедерация» и ведущей оппозиционной партии «Право и справедливость», в том числе экс-министр культуры Пшемыслав Чарнек.

Активист также пригрозил устроить блокаду польско-германской границы. Также прозвучали призывы требовать репараций от Германии за причиненный нацистской оккупацией ущерб.

Как передавало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 7 февраля заявила, что процесс выдворения нелегальных мигрантов из Евросоюза может быть ускорен. В свою очередь Дональд Туск заявил, что страна больше не будет принимать мигрантов на обязательной основе. Он уточнил, что Варшава готова сотрудничать в борьбе с нелегальной миграцией, но новые обязательства брать отказывается, так как текущая нагрузка превышает возможности страны.

в сентябре прошлого года в Польше оппозиция начала собирать подписи для проведения референдума по вопросу релокации нелегальных мигрантов из других стран Евросоюза. Председатель крупнейшей оппозиционной партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, выступая на акции протеста в Варшаве, призвал сказать нет релокации. Он отметил, что для проведения референдума необходимо собрать минимум 500 тыс. подписей. Чтобы мероприятие точно состоялось, Качиньский поставил задачу собрать 600-700 тыс. подписей.

Ранее сообщалось, что немецкая полиция тайком завозит нелегальных мигрантов в Польшу. Уточнялось, что машина пересекла пограничный переход в Осинове-Дольном и уже на польской стороне оставила семью мигрантов с Ближнего Востока.

В декабре 2023 года в Польше призвали ужесточить миграционную политику из-за событий на Ближнем Востоке. Руководитель фракции «Конфедерация» в сейме Польши Кшиштоф Босак заявил, что люди, не принадлежащие к их культурному кругу, не могут оставаться жить в стране.