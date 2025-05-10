Берлин, 10 мая, 2025, 17:38 — ИА Регнум. Военно-морской флот Великобритании якобы перехватил российскую подводную лодку «Краснодар» у берегов Франции, сообщил 10 мая немецкий телеканал n-tv.

Пресс-служба Минобороны РФ

По этим данным, инцидент произошёл в проливе Ла-Манш, когда российская субмарина возвращалась из Средиземного моря.

«Британский вертолёт наблюдал за подводным аппаратом с воздуха, британский военный корабль HMS Tyne перехватил российский «Краснодар» у берегов Франции», — сказано в сообщении.

Что именно имеется в виду под «перехватом», телеканал не сообщил. В Минобороны РФ данную информацию не подтверждали.

Б-265 «Краснодар» — дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что российские подлодки появлялись у британских берегов дважды за два года, вынудив Лондон принять меры для защиты своих вод.

В июне того же года британские СМИ со ссылкой на экспертов отмечали, что новейшая российская атомная подлодка «Архангельск» проекта 885М является огромной угрозой для НАТО. В сообщении указывалось, что натовские военные не смогут обнаружить бесшумную субмарину с крылатыми ракетами.

В ноябре 2023 года сообщалось, что атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не затонула в Атлантическом океане. По этим данным, из строя вышли датчики, показывающие глубину, а катастрофы удалось избежать в последний момент благодаря работе инженеров.