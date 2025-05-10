Вашингтон, 10 мая, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Перемирие в зоне украинского конфликта запустит процесс дальнейшего урегулирования и положит ему конец. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в соцсети Х.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Всеобъемлющее (воздушное, сухопутное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшего и самого продолжительного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны», — отметил он.

Таким образом Келлог прокомментировал заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о готовности республики к перемирию с Россией. Он также призвал обе стороны немедленно остановить убийства.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной. По его словам, предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и была поддержана президентом России Владимиром Путиным как таковая, но с оговоркой.

Москва неоднократно заявляла, что стремится именно к долгосрочному урегулированию украинского конфликта, а не временному прекращению огня или же банальной заморозке, поэтому для начала нужно ликвидировать его первопричины. Во-первых, необходим вывод украинских формирований с территории новых российских регионов, а также их официальное признание Киевом в составе России, указывал Путин. Кроме того, Украина должна отказаться от вступления в НАТО, а на контролируемой ею территории должны обеспечить права русскоязычных граждан. Также необходимо отменить западные санкции против России, отмечал президент.