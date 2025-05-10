Москва, 10 мая, 2025, 17:22 — ИА Регнум. В Кремле начались переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой.

Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Путин в ходе встречи заявил, что Зимбабве является надежным партнером России в Африке. И хотя, по его словам, показатели товарооборота между странами скромные, есть хорошие возможности роста в самых разных областях, в том числе в энергетике.

Российский лидер подчеркнул, что обе страны выступают с единых или очень близких позиций по большинству вопросов международной повестки. Он также оценил поддержку со стороны Зимбабве российских инициатив в ООН и на других площадках.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «России 1» заявил, что переговоры с зарубежными лидерами, которые Путин провел на полях празднования Дня Победы, прошли очень продуктивно.

Как сообщало ИА Регнум, в Россию на мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехали около 30 зарубежных лидеров. Со многими из них российских лидер провел двусторонние встречи. Так, 7 мая состоялись переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, по итогам которых был подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. В тот же день Путин встретился в Кремле с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом, президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

На следующий день, 8 мая, президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели углубленный и содержательный обмен мнениями по основным направлениям развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Лидеры подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений Москвы и Пекина.

9 мая, по окончании торжественного приема по случаю 80-летия Победы, Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист его отца из архива Минобороны РФ. Затем глава России провел встречи с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой, президентом Египта Абдельфаттахом Сиси, президентом Сербии Александром Вучичем, председателем правительства Словакии Робертом Фицо, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Сегодня, 10 мая, в Кремле прошли переговоры президента России с лидером Вьетнама То Ламом.