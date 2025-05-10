Москва, 10 мая, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Сборные Канады и Казахстана выиграли стартовые матчи в групповом турнире мирового первенства по хоккею.

EPA/HENNING BAGGER/TASS

Канадцы разгромили соперников из Словении. Счет по итогам встречи группы А составил 4:0. В составе сборной Канады шайбы забросили Бо Хорват (8-я и 34-я минуты), Натан Маккиннон (24) и Ноа Добсон (37).

Параллельная игра в группе В завершилась победой сборной Казахстана над сборной Норвегии со счетом 2:1.

11 мая канадцам предстоит сразиться со сборной Латвии, а казахстанцам — со сборной Германии. В тот же день запланированы матчи Словения — Словакия и Норвегия — Чехия.

Чемпионат мира проходит в шведском Стокгольме и датском Хернинге до 25 мая.

новость дополняется