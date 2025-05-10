Москва, 10 мая, 2025, 17:11 — ИА Регнум. Лидеры ряда стран ЕС, вопреки собственным заявлениям, приехали в Киев не для того, чтобы обсуждать планы по урегулированию конфликта, а чтобы попытаться повлиять на Россию новыми угрозами, заявил 10 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев. Они заявили, что инициатива о 30-дневном перемирии в зоне конфликта согласована с США и может быть реализована с 12 мая.

Макрон и Мерц отметили, что если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, то против неё могут быть введены новые санкции, а Стармер заявил, что при таком сценарии США и Британия усилят военную помощь Киеву.

«Макрон, Мерц, Стармер и Туск должны были обсуждать мир в Киеве. Вместо этого они выпаливали угрозы против России. Либо перемирие с передышкой для бандеровского полчища, либо новые санкции. Думаете, это умно?» — написал Медведев на своей странице в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, в Кремле ранее отметили, что невозможно предметно обсуждать идею 30-дневного перемирия без учёта нюансов, а также без прекращения поставок оружия из западных стран на Украину в период перемирия. Угрозы введения новых санкций против России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «пустым делом».

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что встречу лидеров стран ЕС в Киеве стоит воспринимать максимально серьёзно. Эксперт подчеркнул, что Запад может предложить России вовсе не перемирие, а ультиматум.

Президент Владимир Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены. Президент подчёркивал, что необходимо искоренить первопричины конфликта и добиться мира, а не перемирия.