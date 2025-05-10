Киев, 10 мая, 2025, 17:09 — ИА Регнум. Западная помощь Украине будет увеличена, если Россия не согласится на 30-дневное перемирие в зоне конфликта. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе встречи «коалиции желающих» в Киеве.

TASS /dpa

«Несмотря на многочисленные предложения и призывы, Россия все равно требует выполнения каких-то условий и вместо прекращения огня проводит военный парад. Великобритания и США усилят военную помощь Украине, если президент РФ Владимир Путин откажется прекратить огонь», — приводит его слова украинское издание «Страна. ua».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих». Обсуждение 30-дневного перемирия стало основной темой их переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Вскоре глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украина готова к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней, начиная с понедельника (12 мая).

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной. По его словам, предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева и была поддержана Путиным как таковая, но с оговоркой.