Ярославль, 10 мая, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов, которого осудили за коррупцию, больше года состоял на учете в колонии как склонный к суициду. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы в распоряжении агентства.

РИА Новости/Олег Смыслов Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов

«С 7 июля 2022 по 31 октября 2023 года Евгений Урлашов стоял на профилактическом учете как «склонный к совершению суицида и членовредительства» по причине добровольного отказа от приема пищи, имевшего место 4 июля 2022 года», — говорится в материалах суда.

По данным агентства, Урлашов, отбывая наказание в исправительной колонии № 2 в Рыбинске Ярославской области, объявил голодовку из-за конфликта с другими осужденными. Сутки спустя появилась информация об окончании голодовки после разрешения ситуации — часть осужденных из отряда экс-мэра была переведена в другие.

Как передавало ИА Регнум, Урлашов был задержан в июле 2013 года по подозрению в покушении на вымогательство взятки. Позднее ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Вину Урлашов не признал.

В 2016 году суд признал его виновным в получении взятки и покушении на получение взятки и приговорил к 12,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Он дважды подавал прошение об УДО: в первый раз он сам его отозвал в связи с отрицательными характеристиками администрации колонии, а во второй экс-мэру отказал суд из-за непогашенных взысканий и характеристик. На тот момент сообщалось, что он продолжит отбывать срок в исправительной колонии № 1 в Твери.