Берлин, 10 мая, 2025, 16:49 — ИА Регнум. В Берлине у памятника советским воинам появились фотографии деда главы киевского режима Владимира Зеленского с извинениями за внука. Об этом сообщил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

кадр из видео

«Семен Иванович Зеленский. Товарищи, простите за внука-предателя», — гласит подпись к фотографии, которую опубликовал журналист.

Коц также рассказал историю Семена Зеленского, который принимал участие в Великой Отечественной войне, дослужившись от командира минометного взвода до командира стрелковой роты и пройдя от левобережной Украины до самого Берлина. Он также был дважды удостоен ордена Красной Звезды. Войну он закончил в звании гвардии лейтенанта.

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Как передавало ИА Регнум, 15 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский проявляет неуважение к своему деду — участнику Великой Отечественной войны, отказываясь праздновать День Победы 9 мая. Он добавил, что эта ситуация еще раз подчеркивает правоту российской стороны и действий президента России Владимира Путина.

Украина с 2023 года официально не празднует День Победы 9 мая. Праздник перенесен на 8 мая и называется Днем памяти и победы над нацизмом.