Вашингтон, 10 мая, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен представить президенту России Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий на Украине, сообщил 10 мая телеканал NBC со ссылкой на осведомлённые источники.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф

По этим данным, указанные предложения были разработаны представителями США, ряда европейских стран и киевского режима.

Телеканал сообщил, что документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, а также о том, что США не поддержат вступление Украины в НАТО.

Когда Уиткофф должен представить данный план Путину, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев. Они заявили, что инициатива о 30-дневном перемирии в зоне конфликта согласована с США и может быть реализована с 12 мая. Макрон и Мерц отметили, что если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, то против неё могут быть введены новые санкции, а Стармер заявил, что при таком сценарии США и Британия усилят военную помощь Киеву.

В Кремле отметили, что невозможно предметно обсуждать идею 30-дневного перемирия без учёта нюансов, а также без прекращения поставок оружия из западных стран на Украину в период перемирия. Угрозы введения новых санкций против России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «пустым делом».

Президент Владимир Путин ранее указывал, что для урегулирования ситуации на Украине необходим вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от вступления в НАТО, на контролируемой им территории должны быть обеспечены права русскоязычных граждан, а западные санкции против России должны быть отменены. Президент подчёркивал, что необходимо искоренить первопричины конфликта и добиться полного, а не временного прекращения огня.

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что проходящую 10 мая в Киеве встречу лидеров стран ЕС стоит воспринимать максимально серьёзно. Эксперт подчеркнул, что Запад может предложить России вовсе не перемирие, а ультиматум.