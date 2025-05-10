Москва, 10 мая, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Россия и Вьетнама договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Об этом 10 мая было объявлено на торжественной церемонии подписания совместных документов с представителями Вьетнама.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Обмен документами провели заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и вице-премьер, министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров отметил, что отношения двух стран развиваются поступательно, в интересах РФ и Вьетнама.

«В нынешнем году исполнилось 75 лет установлению дипломатических связей между нашими государствами. За эти годы двусторонние отношения окрепли, обрели статус всеобъемлющего стратегического партнёрства и продолжают поступательно развиваться в духе равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга», ― подчеркнул глава российского государства.

Как передавало ИА Регнум, также Россия и Вьетнам будут укреплять оборонное сотрудничество. Как заявил российский лидер по итогам переговоров, есть основания полагать, что планы в этом направлении будут реализованы, и процитировал строчку из известной песни: «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней».

Кроме того, Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года. подписи под документом поставили министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг.

Путин в ходе официального визита во Вьетнам в июне прошлого года заявил, что Россия намерена и дальше всесторонне укреплять отношения с Вьетнамом, несмотря на все трудности. Как отметил президент России, в сфере энергетики эффективно работают совместные российско-вьетнамские предприятия, включая «Вьетсовпетро» на континентальном шельфе Вьетнама и «Русвьетпетро» в Ненецком автономном округе в России. По его словам, Москва готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам, включая СПГ.

Согласно распоряжению правительства, до 2027 года российская компания «Зарубежнефть» передаст нефтегазовой компании Petrovietnam Вьетнама 35% доли в проекте по разработке Харьягинского месторождения. В обмен она получит 49% в будущем соглашении о разделе продукции при разработке блоков 01/17 и 02/17 на континентальном шельфе Вьетнама. Ответственные стороны в реализации документа ― Минэнерго России и Минпромторг Вьетнама.