Киев, 10 мая, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Размещение многотысячного военного контингента западных стран на Украине было бы бессмысленным с точки зрения обеспечения безопасности этой страны, заявил 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон.

TASS /EPA

При этом такие контингенты могут разместиться на «стратегических объектах» на Украине, сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

«Речь не идёт о том, чтобы разместить тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч европейских или в целом западных солдат. В этом не было бы смысла. Речь идёт о демонстрации нашей солидарности в стратегических местах, на стратегических объектах», — заявил он.

10 мая Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев. Основной темой для обсуждения стала инициатива западных стран о 30-дневном перемирии в зоне конфликта.

Еврокомиссия ранее одобрила предложение о таком перемирии. В Кремле отметили, что невозможно предметно обсуждать такую идею без учёта нюансов, а также без прекращения поставок оружия из западных стран на Украину в период перемирия. В Минобороны РФ отмечали, что Киев не соблюдает условий перемирия, объявленного Россией на 8–10 мая.

Макрон и Мерц заявили, что если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, то против неё в ближайшие дни могут быть введены новые санкции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти угрозы «пустым делом». Он отметил, что Россия адаптировалась к санкциям и умеет минимизировать их последствия.

Макрон ранее отмечал, что Евросоюз может направить своих военных на Украину в качестве «миротворцев» и инструкторов без согласия России. Президент России Владимир Путин называл возможный ввод западных войск на Украину шагом к глобальному конфликту.

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с ИА Регнум ранее отметил, что проходящую в Киеве встречу так называемой «коалиции желающих» (лидеров стран, готовых разместить военных на Украине) стоит воспринимать максимально серьёзно. Эксперт подчеркнул, что Запад может предложить России вовсе не перемирие, а ультиматум.