Курган, 10 мая, 2025, 17:22 — ИА Регнум. В Кургане несколько человек пострадали в результате ДТП, произошедшего на улице Коли Мяготина, где установлен памятник с танком Т-34. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

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«Водитель Chevrolet днем 10 мая не справился с управлением и допустил столкновение с Hyundai Solaris на кольце возле танка в сторону «Гипер Сити». После столкновения Chevrolet врезался в Ford», — уточнили в ГАИ.

В результате аварии, водитель Chevrolet Cruze и пассажир автомобиля Hyundai Solaris получили телесные повреждения.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая в результате столкновения четырех автомобилей в подмосковной Истре погиб один человек. Погибший — водитель «Скании». Мужчина, управлявший вторым грузовиком, получил травмы.

Ранее в Туле на проспекте Ленина столкнулись Chevrolet Camaro, водитель которого выехал на встречную полосу, Toyota Camry, Lada Granta и Mercedes. В результате погибла пассажирка автомобиля Toyota, водитель получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.