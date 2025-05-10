Москва, 10 мая, 2025, 16:19 — ИА Регнум. Россия и Вьетнам будут укреплять оборонное сотрудничество. Об этом заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Станислав Красильников/Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам

«Господин То Лам, наш дорогой друг и товарищ, упомянул сейчас еще об одном направлении нашего взаимодействия. Он сказал о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В моем выступлении этого не было, но я подтверждаю, такие планы есть», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3964128" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин — о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности

Есть основания полагать, что планы в этом направлении будут реализованы, добавил он и процитировал строчку из известной песни: «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней».

Как сообщало ИА Регнум, лидер Вьетнама прибыл в Россию 8 мая, а 9 мая принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы. Российско-вьетнамские переговоры 10 мая начались в узком составе, а затем продолжились в формате официального завтрака с участием членов делегаций двух стран. Завершив общение, стороны подписали совместные документы.

То Лам в ходе встречи поблагодарил Путина за теплый прием. Он признался, что тронут его выступлениями, искренними словами и хорошей оценкой по поводу отношений Москвы и Ханоя.

В июне прошлого года Путин совершил государственный визит во Вьетнам, где принял участие в двусторонних переговорах с То Ламом, который на тот момент занимал пост президента страны. Российский лидер назвал их продуктивными.

По итогам встречи лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество. Путин подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам.