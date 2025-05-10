Берлин, 10 мая, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Торжественные мероприятия в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне показали, что Россия, несмотря на попытки Европы ее изолировать, не находится в изоляции. Об этом заявил внучатый племянник первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк.

EPA/YURI KOCHETKOV/TASS

«Как видите, Россия вовсе не изолирована», ― процитировало RT Бисмарка.

Он напомнил, что 9 мая в российскую столицу приехали представители многих стран, чтобы вместе с Россией отметить значимую дату. По его словам, это является сигналом для всего мира. Бисмарк также призвал Европу к диалогу и отметил необходимость протянуть руку россиянам.

Как передавало ИА Регнум, в Москве на Красной площади 9 мая состоялся военный парад, приуроченный к 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие 11,5 тыс. военнослужащих, в числе которых около 1,5 тыс. бойцов спецоперации.

Также в Россию на торжественные мероприятия приехали десятки зарубежных лидеров, в числе которых — президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Кроме того, участие в торжествах приняли лидеры Армении, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Буркина-Фасо, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, Конго, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Прибытие руководителей десятков стран на празднование Дня Победы в Москве вызвало раздражение в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты американской газеты Washington Post отметили, что присутствие лидеров иностранных держав на параде Победы в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне стало провалом для Запада и демонстрацией триумфа российского руководства. По мнению авторов статьи в испанской газете El País, это показало миру, что российский президент Владимир Путин не одинок.