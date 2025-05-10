Москва, 10 мая, 2025, 16:14 — ИА Регнум. Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года. Об этом сообщили на церемонии обмена подписанными документами.

LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

«Министр экономического развития РФ Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Ван Хунг подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма на период 2025–2030 годов», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Переговоры двух лидеров прошли сперва в узком, а затем в широком форматах. По итогам встречи политиков ожидается принятие совместной декларации, а также ряда других двусторонних документов.

То Лам прибыл в Россию 8 мая. 9 мая вьетнамский лидер принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы.