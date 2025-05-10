Вашингтон, 10 мая, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Переговорщики от США, европейских стран и Украины составили план по урегулированию украинского конфликта, включающий 22 пункта. Об этом сообщил телеканал NBS News со ссылкой на источники.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По словам бывшего американского посла на Украине Уильяма Тейлора, киевский режим согласился с предложениями Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня в воздухе, на море и на суше, а также о продлении перемирия на судоходных путях в Черном море.

«Американские, европейские и украинские переговорщики составили «перечень условий» с 22 предложениями, включая 30-дневное прекращение огня», — рассказал неназванный чиновник одной из западных стран.

План отвечает требованию президента России Владимира Путина о том, что американцы не будут поддерживать стремление Украины в НАТО. Этот перечень, позволяющий найти выход из кризиса, должен представить российскому лидеру спецпосланник президента США Стив Уиткофф, добавил собеседник телеканала.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая глава МИД Украины Андрей Сибига заявил по итогам встречи «коалиции желающих», что Киев готов к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. Он отметил, что это перемирие может стать первым шагом к дальнейшим переговорам по урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что без учета нюансов предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной невозможно. Он добавил, что предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и в целом Путин ее поддержал, но с оговоркой о ряде нюансов.

Представитель Кремля также указал, что Россия желает учета ее законных интересов в украинском вопросе. Урегулирование конфликта возможно, если будут устранены его первопричины, пояснил он.