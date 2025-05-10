Берлин, 10 мая, 2025, 15:49 — ИА Регнум. В специализированном психиатрическом учреждении для преступников в немецкой общине Бедбург-Хау вспыхнул бунт, сообщила 10 мая газета Bild.

bild.de

По этим данным, неустановленное количество пациентов больницы возвели в здании баррикады, развели огонь и, возможно, взяли в заложники нескольких сотрудников учреждения или других пациентов.

На место происшествия вызван спецназ, около здания клиники уже стоят бронированные автомобили, сказано также в сообщении.

По информации источников издания, зачинщиком бунта стал 27-летний преступник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Он вёл себя агрессивно и забаррикадировался в одном из помещений. К зачинщику присоединились ещё четыре человека, которые начали устраивать поджоги.

Ранее ИА Регнум сообщало и о других схожих инцидентах в пенитенциарных учреждениях. В частности, в сентябре 2024 года бунт устроили заключённые одной из колоний в Туркестанской области на юге Казахстана. Часть осуждённых выразила неповиновение из-за несогласия с режимом содержания.

В результате инцидента пострадали двое военных нацгвардии Казахстана, а также сотрудник исправительного учреждения. Было возбуждено уголовное дело по статье о групповом неповиновении законным требованиям администрации уголовно-исправительного учреждения с применением насилия.

В марте 2024 года заключённые устроили погром в исправительной колонии №4 в городе Пугачёве Саратовской области. Один из них отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения, и его действия поддержали несколько осуждённых, которые сломали окна и отсекающие двери в отряде. Нарушители были нейтрализованы сотрудниками охраны.