Вашингтон, 10 мая, 2025, 15:44 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф во время встреч с президентом России Владимиром Путиным отступил от протокола, воспользовавшись для общения с главой государства услугами российских переводчиков, а не американских. Об этом со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с переговорами, сообщил телеканал NBC.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Спецпосланник президента Дональда Трампа нарушил давно устоявшийся протокол, не взяв с собой собственного переводчика на все три встречи на высоком уровне с Владимиром Путиным», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что Уиткофф вместо этого воспользовался услугами российских специалистов.

Также собеседники издания добавили, что самолет, на котором спецпосланник главы Белого дома летал в Россию, якобы не оборудован защищенной правительственной системой связи. По их словам, политик пользовался телефоном в посольстве США, чтобы совершать конфиденциальные звонки, а также защищенным мобильным телефоном.

Как передавало ИА Регнум, на сегодня состоялись уже четыре встречи Путина с Уиткоффом. Первый визит прошел 11 февраля. Во второй раз Уиткофф посетил Москву 13 марта. Он встретился с российскими представителями высокого ранга, а затем с президентом РФ. В ходе переговоров спецпосланник передал России дополнительную информацию по инициативе Вашингтона о перемирии на Украине и получил от Путина «дополнительные сигналы» для Трампа.

11 апреля глава российского государства встретился с Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырёх часов и были посвящены в том числе урегулированию украинского кризиса.

Переговоры Путина с Уиткоффом 25 апреля продлились три часа и носили конструктивный характер. Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам встречи заявил, что она позволила сблизить позиции сторон не только по Украине, но и по многим другим международным вопросам. Он добавил, что продуктивный российско-американский диалог будет и в дальнейшем проходить в самом активном режиме.

Американская газета The New York Post со ссылкой на источники в Белом доме 30 апреля написала, что администрация Трампа недовольна подходом Уиткоффа к переговорам с двумя главными противниками страны — Россией и Ираном. Отмечалось, что в ходе своих приездов в РФ спецпредставитель американского лидера участвует во встречах на высоком уровне в одиночку, а иногда пользуется помощью российских переводчиков, что является нарушением дипломатических процедур. По словам автора статьи, перед последней встречей с президентом РФ Уиткофф приветствовал его «как старого друга», и в этих переговорах не принимали участие какие-либо советники или эксперты.