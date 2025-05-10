Нью-Дели, 10 мая, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Режим прекращения огня между Индией и Пакистаном вступил в силу в 17:00 по индийскому времени (14:30 мск). Об этом сообщил на брифинге первый замглавы индийского МИД Викрам Мисри.

Zuma/TASS

«Было достигнуто соглашение, что обе стороны прекратят всю стрельбу и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17:00 по индийскому стандартному времени [14:30 по московскому времени]», — сказал Мисри.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан при посредничестве США договорились о полном и незамедлительном прекращении огня. Эту информацию чуть позже подтвердил министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, страны согласились прекратить огонь спустя два дня переговоров. Он уточнил, что в течение последних 48 часов он и вице-президент США Джей Ди Вэнс непрерывно взаимодействовали с высокопоставленными официальными лицами Индии и Пакистана для достижения консенсуса.

Как передавало ИА Регнум, обострение конфликта между странами произошло 22 апреля, после нападения террористической группировки на туристов в индийском штате Джамму и Кашмир. Тогда в результате теракта погибли не менее 27 человек.

6 мая в Индии сообщили о начале военной операции «Синдур», заявив, что она направлена против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. При этом власти Пакистана заявили, что ВС Индии нанесли удары по гражданским объектам.

На границе двух стран произошло несколько перестрелок, также сообщалось о воздушном бое истребителей, ударах беспилотников и ракетных ударах. Стороны обвинили друг друга в атаках на гражданские объекты и выразили готовность прекратить эскалацию вслед за противником.