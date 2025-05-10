Вашингтон, 10 мая, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Индия и Пакистан согласились на немедленное прекращение огня и переговоры на нейтральной территории по широкому кругу вопросов. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

TASS /AP

«Я рад сообщить, что правительства Индии и Пакистана договорились немедленно прекратить огонь и начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории», — отметил он.

Рубио также добавил, что в течение последних 48 часов он и вице-президент США Джей Ди Вэнс непрерывно взаимодействовали с высокопоставленными официальными лицами Индии и Пакистана для достижения консенсуса.

Ранее о договоренности о прекращении огня между Индией и Пакистаном также сообщил президент США Дональд Трамп.

Как передавало ИА Регнум, обострение конфликта Индии и Пакистана началось 22 апреля, после нападения террористической группировки на туристов в индийском штате Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли не менее 27 человек.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур», заявив, что она направлена против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. При этом власти Пакистана заявили, что ВС Индии нанесли удары по гражданским объектам.

На границе двух стран произошло несколько перестрелок, также сообщалось о воздушном бое истребителей, ударах беспилотников и ракетных ударах. Стороны обвинили друг друга в атаках на гражданские объекты и выразили готовность прекратить эскалацию вслед за противником.