Киев, 10 мая, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Управление верховного комиссара ООН по правам человека проверяет информацию об арестах и запрете на празднование 80-летия Победы в Киеве 9 мая. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба управления.

Global Look Press/Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency

«Мы проверяем, есть ли у коллег информация, которой вы поделились», — сообщили «РИА Новости» представители управления.

Украинские СМИ ранее сообщали о серии задержаний граждан за празднование Дня Победы 9 мая и ношение запрещённой на Украине советской символики. В частности, сообщалось, что сотрудники полиции задержали возле мемориала Вечной Славы в Киеве пенсионера, который пел песни на русском языке.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов задержали женщину пенсионного возраста, которая пришла возложить цветы в пилотке с красной звездой и портретом ветерана Великой Отечественной войны. Полицейские требовали снять символ с пилотки, но женщина ответила, что её звезды почти не видно, в отличие от свастик самих полицейских. Её увезли в отделение.

Ранее руководители киевского режима перенесли празднование Дня Победы на 8 мая, а 9 мая объявили Днём Европы. Тем не менее 9 мая запросы, связанные с Днём Победы, оказались самым популярными в украинском сегменте интернета, а в ряде городов люди шли к памятникам, чтобы возложить цветы. Сообщалось, что подножие памятника Неизвестному Матросу в Одессе было покрыто плотным слоем цветов уже к обеду 9 мая.

Как передавало ИА Регнум, в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. Были демонтированы более 2 тыс. памятников, изменены названия более 900 населённых пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

После начала российской спецоперации на Украине Верховная рада Украины приняла закон, упрощающий процедуру получения разрешения на снос памятников, имеющих отношение к российской и советской истории и культуре.