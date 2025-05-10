Пермь, 10 мая, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения пса на женщину под Пермью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на жительницу поселка Зюкайка Пермского края», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 мая. В тот день агрессивное животное, находившееся на самовыгуле без намордника, набросилось на женщину и укусило ее за ногу. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

По факту произошедшего была организована процессуальная проверка.

Бастрыкин также дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 26 марта пресс-служба следственного управления СК России по Дагестану сообщила о том, что бродячие собаки насмерть загрызли 75-летнюю пенсионерку в Буйнакске, было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека.

Ранее, 24 марта юноша и двое подростков пострадали в результате нападения стаи собак в Усть-Лабинске Краснодарского края. В результате пострадавших госпитализировали в травматологическое отделение ЦРБ. Их жизням ничего не угрожает.

В конце февраля в Госдуму на рассмотрение был внесен законопроект, предполагающий исключение из закона нормы, по которой бездомное животное после отлова, вакцинации и стерилизации выпускают обратно на улицу. Предлагается наделить власти регионов полномочиями по установлению предельного срока содержания животных в приютах. По задумке авторов инициативы, в случае истечения этого срока животное нужно будет усыпить.