Вашингтон, 10 мая, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Индия и Пакистан при посредничестве Соединенных Штатов договорились о немедленном прекращении огня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

TASS/ZUMA

«После долгих ночных переговоров при посредничестве США я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и незамедлительном прекращении огня», — указал он в публикации в соцсети Truth Social.

Как передавало ИА Регнум, обострение конфликта Индии и Пакистана началось 22 апреля, после нападения террористической группировки на туристов в индийском штате Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли не менее 27 человек.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур», заявив, что она направлена против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. При этом власти Пакистана заявили, что ВС Индии нанесли удары по гражданским объектам.

На границе двух стран произошло несколько перестрелок, также сообщалось о воздушном бое истребителей, ударах беспилотников и ракетных ударах. Стороны обвинили друг друга в атаках на гражданские объекты и выразили готовность прекратить эскалацию вслед за противником.

Вскоре в правительстве Индии заявили, что Пакистан перебрасывает войска к границе.