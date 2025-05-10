Берлин, 10 мая, 2025, 15:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможности личных переговоров с президентом России Владимиром Путиным «ради прекращения конфликта на Украине».

Global Look Press/IMAGO/www. photowerkstatt.de Канцлер Германии Фридрих Мерц

«Если возникнет необходимость, если это поможет прекратить конфликт, я готов сделать многое», — заявил федеральный канцлер в интервью Bild.

При этом он указал на необходимость понять, сможет ли Евросоюз достичь цели прекращения огня на Украине после выходных 10–11 мая.

Глава немецкого правительства добавил, что страны ЕС вместе с США призывают к 30-дневному прекращению огня, чтобы за это время можно было подготовиться к мирным переговорам. По его словам, теперь мяч на стороне Путина и он должен дать ответ на это предложение.

Как передавало ИА Регнум, 10 мая в Киеве проходит встреча «коалиции желающих». Для участия в ней, кроме Мерца, прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. В качестве одной из тем обсуждения стала инициатива о 30-дневном перемирии в зоне конфликта.

В совместном заявлении политики поддержали предложение президента США Дональда Трампа о перемирии. Ранее Европейский союз одобрил предложение о 30-дневном перемирии на Украине с целью содействия мирным переговорам. В соответствующем заявлении глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас указала, что европейцы привержены построению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине и приветствуют любые усилия по урегулированию конфликта.

9 мая Трамп заявил, что американская администрация вместе с партнерами введет дополнительные санкции, если на Украине не будет достигнуто 30-дневное прекращение огня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной. Эта инициатива исходила от Вашингтона, а не от Киева и была поддержана как таковая российским лидером Владимиром Путиным, но с оговоркой, добавил представитель Кремля.

28 апреля российский лидер из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 00:00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00:00 мск в ночь с 10 на 11 мая. В свою очередь, глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы.

По данным Минобороны, ВСУ продолжают нарушать режим прекращения огня. На сегодня уже зафиксировано более 9,3 тыс. нарушений. При этом российские войска в зоне СВО строго соблюдают режим прекращения огня и остаются на занятых ранее рубежах и позициях.