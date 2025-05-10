Киев, 10 мая, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Шестерых высших должностных лиц нацгвардии Украины отстранили от работы после проведённых у них обысков. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба МВД Украины, которому подчиняется нацгвардия.

TASS /Ukrinform via ZUMA

«Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей. МВД назначило служебное расследование», — сказано в сообщении.

Украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на местные паблики ранее сообщало об обысках у семи руководителей нацгвардии — командующего Александра Пивненко, его заместителя Александра Билоуса, директора департамента логистики Сергея Гриценко, его заместителей Николая Модлинского и Александра Калатынца, начальника управления расквартирования и капстроительства Дениса Ганаза и начальник Центральной базы производственно-технологической комплектации Владимира Федоровского.

По этим данным, фигурантов дела обвиняют в коррупции и растрате, а именно в получении «откатов» при организации тендеров и закупках техники по завышенным ценам. Суммы взяток и растраты оценивались в 190 млн гривен и 200 млн гривен соответственно (370 млн рублей и 390 млн рублей).

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о целой серии коррупционных скандалов на Украине, в том числе связанных с вооружёнными силами страны и «территориальными центрами комплектования» (аналог военкомата).

В частности, пленные военнослужащие ВСУ рассказывали, что военкоматы на Украине предлагают за деньги (около 10 тыс. долларов) сделать отсрочку от службы, а американские СМИ сообщали, что ещё одним источником дохода для коррумпированных украинских чиновников стали похороны военнослужащих ВСУ.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что из-за коррупции на Украине оружие, поставляемое западными странами в Киев, постоянно всплывает на чёрном рынке — в Африке, на Ближнем Востоке и в других регионах.