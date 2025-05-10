Киев, 10 мая, 2025, 15:01 — ИА Регнум. Украина готова к полному прекращению огня в зоне конфликта на 30 дней. Об этом заявил глава МИД республики Андрей Сибига в соцсети Х.

Александр Река/ТАСС

«Украина и все союзники готовы к полному и безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и в море на срок не менее 30 дней начиная с понедельника», — указал он в публикации.

Сибига заявил об этом по итогам встречи «коалиции желающих» в Киеве. По его словам, в ходе встречи ее участники также созвонились с президентом США Дональдом Трампом, и в итоге все поддержали инициативу о перемирии.

Глава украинского МИД также уточнил, что 30-дневное перемирие может стать первым шагом к дальнейшим переговорам по урегулированию.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу «коалиции желающих». Обсуждение 30-дневного перемирия стало основной темой их переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Европейский союз также одобрил предложение о 30-дневном перемирии на Украине с целью содействия мирным переговорам. В соответствующем заявлении глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас указала, что европейцы привержены построению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине и приветствуют любые усилия по урегулированию конфликта.

Без учёта нюансов невозможно предметное обсуждение 30-дневного перемирия с Украиной, подчеркнули в Кремле. Предметная инициатива о прекращении огня исходила от Вашингтона, а не от Киева, и была поддержана как таковая российским президентом Владимиром Путиным, но с оговоркой, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.