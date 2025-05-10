Симферополь, 10 мая, 2025, 15:03 — ИА Регнум. В Крыму спасли семью из пяти человек, которые отравились во время похода в горы. Об этом сообщает пресс-служба крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым-Спас».

Алексей Мальгавко/РИА Новости

«Спасатели эвакуировали туристов с Долгоруковской яйлы. Поступило сообщение о том, что в районе т/с «Партизанская поляна» необходима помощь спасателей в эвакуации семьи из пяти человек (из них трое детей). Они получили пищевое отравление в походе», — сообщается в публикации.

По данным ГКУ РК «Крым-Спас», пострадавших обнаружили около реки Бурульчи, на Лопуховой поляне. Их эвакуировали в село Ивановка Симферопольского района к машине скорой медицинской помощи.

В каком состоянии находятся туристы, не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в подмосковном городе Хотьково в результате отравления неизвестным веществом погибла семья из трех человек. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).

Ранее в марте трое детей отравились неизвестным веществом в Волоколамске. Их госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «токсическое отравление неизвестным веществом». Медики оценили состояние детей как средней степени тяжести.