Москва, 10 мая, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Режиссер советского и российского телевидения Калерия Кислова, которая была главным режиссером программы «Время» с 1977 по 2006 год, умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщила корреспондент Первого канала Кристина Левиева.

Константин Петров/ТАСС Калерия Кислова

«Самые важные, яркие и драматичные события из жизни страны зрители видели ее глазами», — отмечали в одном из сюжетов коллеги Кисловой.

Кислова записывала интервью и обращения первых лиц государства, была режиссером парадов на Красной площади, руководила трансляциями церемоний открытия и закрытия Олимпиады 1980 года в Москве и первого советско-американского телемоста. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев называл ее «наша Мисс телевидение».

В ноябре 2024 года имя Калерии Кисловой появилось в «Галерее звезд» у подножия Останкинской телебашни. После ухода с должности главного режиссера она осталась в штате Первого канала в качестве консультанта и была одним из старейших его работников.

Калерия Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края (ныне — город Каргат Новосибирской области). После окончания ГИТИСа некоторое время работала в провинциальных театрах, была актрисой Казахского театра драмы. На телевидение пришла в 1961 году в Новосибирске, но в том же году переехала в Москву, где поступила в Молодежную редакцию Центрального телевидения (ЦТ). В 1974 году перешла в Главную редакцию информации ЦТ, а через три года была назначена главным режиссером программы «Время». Заслуженный деятель искусств РСФСР (1985), лауреат Государственной премии СССР (1977).