Москва, 10 мая, 2025, 14:50 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 10 мая выдвинула ироническое предположение о том, какой совет дали главе киевского режима Владимиру Зеленскому приехавшие на Украину лидеры стран ЕС.

TASS/EPA Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц

В своём Telegram-канале она опубликовала фотографию, на которой премьер Великобритании Кир Стармер что-то говорит, обращаясь к Зеленскому. В кадре также присутствуют другие лидеры стран ЕС, приехавшие 10 мая в Киев — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Вот смотрите, Володимир Оленьксандрович, подходите к роялю, снимаете штаны, как Вы умеете… Точно поможет. Проверено!» — написала Захарова, «цитируя» Стармера.

Как передавало ИА Регнум, одной из тем для обсуждения в ходе визита лидеров стран ЕС в Киев стала инициатива о 30-дневном перемирии в зоне конфликта. Еврокомиссия ранее одобрила предложение о таком перемирии. В Кремле отметили, что невозможно предметно обсуждать такую идею без учёта нюансов, а также без прекращения поставок оружия из западных стран на Украину в период перемирия.

Макрон и Мерц заявили, что, если РФ не примет предложение о перемирии, против неё в ближайшие дни могут быть введены новые санкции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти угрозы «пустым делом». Он отметил, что РФ адаптировалась к санкциям и умеет минимизировать их последствия.

28 апреля президент Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы — с 8 по 10 мая включительно. Зеленский отверг предложение Москвы о перемирии, а также выступил с угрозами атаковать парад Победы. В Минобороны РФ 10 мая сообщили, что ВСУ нарушили режим перемирия более 9 тыс. раз.

В апреле, отвечая на вопрос журналиста Такера Карлсона о проблемах в урегулировании конфликта на Украине, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Зеленский является «исполнителем, эстрадным артистом», которого окружают далеко не идеальные советники.