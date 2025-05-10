Белгород, 10 мая, 2025, 14:45 — ИА Регнум. В Белгороде правоохранители задержали местного жителя, сорвавшего знамя Победы. Об этом сообщает интернет-издание mk.ru.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Он раскаялся в содеянном, однако жители города прощать выходку не готовы», — отметили авторы публикации.

Как следует из материала, в отношении задержанного полицейские составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ч.1 ст.20.1 КоАП РФ). По словам местного жителя, мужчина сорвал полотно на Гражданском проспекте, постоял несколько минут на крыльце и покинул место происшествия.

Жительница города, чьи слова приводятся в новости, назвала инцидент не хулиганством, а «плевком в миллионы погибших и миллионы живых».

Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге правоохранители задержали 45-летнего мужчину, осквернившего Знамя Победы. По данным официального представителя МВД России Ирина Волк, неизвестный в тёмное время суток подошёл к подъезду многоквартирного дома, достал из кармана предмет, похожий на шприц, и выплеснул из него жидкость на Знамя Победы, которое было установлено на козырьке над входом в подъезд.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над государственным гербом РФ или государственным флагом РФ».