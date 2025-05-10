Москва, 10 мая, 2025, 14:31 — ИА Регнум. В Музее кино на ВДНХ откроется флагманская выставка «Под покровом любви». Она посвящена матерям, ожидавшим сыновей с фронта, труженицам, актрисам фронтовых бригад.

РИА Новости/Сергей Пятаков

Проект раскрывает образ женщины в тылу. Это мать, ожидающая сыновей с фронта, труженица, актриса фронтовых бригад.

Выставка делится на несколько зон. В первой посетители увидят убранство деревенского дома, искаженного войной: пустой обеденный стол и предметы, напоминающие о прежней жизни. Другие зоны посвящены жительницам города и отдельно актрисам.

Раскрыть разные образы позволят эскизы костюмов и декораций, плакаты и кадры со съемок, относящиеся к таким фильмам, как «Двадцать дней без войны» (1976, режиссер Алексей Герман), «Баллада о солдате» (1959, режиссер Григорий Чухрай), «Актриса» (1942, режиссер Леонид Трауберг), «Трясина» (1978, режиссер Григорий Чухрай), «Бабье царство» (1967, режиссер Алексей Салтыков), «Летят журавли» (1957, режиссер Михаил Калатозов), и другим.

Финальный раздел посвятят Победе: радости долгожданной встречи с близкими и памяти о героях, отдавших жизнь во имя мира. Посетить выставку «Под покровом любви» можно будет по билетам в Музей кино до 26 февраля 2026 года.