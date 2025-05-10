Москва, 10 мая, 2025, 14:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 10 мая пообщается с журналистами по итогам праздничных мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин

«Я вам скажу, что мы ожидаем, что сегодня, по итогам сегодняшнего дня, президент вечером подведет итоги. Он пообщается с представителями СМИ», — отметил спикер Кремля.

Песков также назвал очень хорошими уже состоявшиеся переговоры российского лидера с главами иностранных государств.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что на параде Победы 9 мая в Москве будут присутствовать 29 зарубежных лидеров ― главы Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Путин уже провел переговоры с многими из них, в частности с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и другими.