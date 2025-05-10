Москва, 10 мая, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил российского лидера за теплый прием. Об этом 10 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

Администрация Президента России

«Я искренне благодарю вас и Россию за теплый прием, который был оказан мне, моей супруге и моей делегации. Я очень тронут вашими выступлениями, вашими искренними словами и вашей хорошей оценкой по поводу отношений наших стран», ― отметил То Лам.

Он также поздравил главу государства с успешным проведением торжеств по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Генсек добавил, что победа Красной армии над фашизмом в 1945 году принесла всему человечеству мир и процветание.

«Это была триумфальная Победа <…>, она привела к разгрому фашизма, империализма и колониализма, принесла человечеству мир и процветание», ― заявил он.

В свою очередь Путин поблагодарил генерального секретаря ЦК Компартии за решение страны участвовать в мероприятиях в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства напомнил, что Вьетнам был представлен расчетом на военном параде и поблагодарил за этот знак внимания. Президент РФ подчеркнул, что Россию и Вьетнам связывает многолетняя дружба, корни которой уходят в Великую Отечественную войну.

«Крупномасштабные события были связаны с борьбой Вьетнама за свою независимость. Это все укрепляло наши отношения на протяжении десятилетий. Сегодня они развиваются успешно по всем направлениям»,― добавил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, переговоры Путина с То Ламом начались 10 мая в Кремле. Они пройдут в узком и широком составах. Ожидается, что по итогам встречи стороны примут совместную декларацию и подпишут несколько двусторонних документов.

Генсек ЦК КП прибыл в Россию 8 мая. 9 мая вьетнамский лидер принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Великой Победы.

В июне прошлого года Путин находился с государственным визитом во Вьетнам, где принял участие в двусторонних переговорах с То Ламом, который на тот момент занимал пост президента Вьетнама. Российский лидер назвал их продуктивными.

По итогам встречи лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам.