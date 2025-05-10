Хернинг, Дания, 10 мая, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Перед матчем чемпионата мира по хоккею болельщики сборной Дании освистали американский гимн. Об этом сообщило местное издание Expressen.

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Зрители начали свистеть перед началом встречи, когда игроки обеих сборных выходили на лед, и продолжили после включения государственного гимна США.

«Я обратил на это внимание, конечно, это не может нравиться. Это действительно неуважительно, честно говоря. Но мы должны сосредоточиться на своей игре», — приводит издание слова нападающего американской сборной Каттера Готье.

Матч группового этапа проходил в датском городе Хернинг и завершился победой США со счетом 5:0.

Как передавало ИА Регнум, напряженность в отношениях между США и Данией началась после слов американского президента Дональда Трампа о присоединении острова Гренландия. Он неоднократно заявлял, что остров необходимо присоединить к США якобы «для защиты свободного мира». Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

15 апреля США даже назвали сумму нижнего порога стоимости при покупке Гренландии. За основу подсчётов взято предложение 33-го президента США Гарри Трумэна, который в 1946 году предложил выкупить остров за $100 млн. С учётом инфляции на сегодняшний день, по подсчётам Newsweek, эта сумма выросла до $1,6 млрд. Кроме того, действующий американский лидер заявлял о $600 млн ежегодных выплат, на которые Трамп обещал увеличить субсидии, выделяемые Данией. Таким образом, общая сумма потенциального предложения США о покупке Гренландии составит $2,2 млрд.

При этом глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявлял, что США не получат Гренландию. По его словам, судьбу острова должны решить жители, которые защищены международным законодательством и Уставом ООН.