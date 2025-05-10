Исламабад, 10 мая, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Власти Пакистана в ночь на 10 мая подтвердили начало военной операции против Индии.

AP/TASS/Channi Anand

Армия Пакистана начала операцию «Баньян уль-Марсус» («Стена, покрытая свинцом») и ответила на удары ВС Индии, атаковав военные объекты противника, сообщили в правительстве Пакистана.

«Эта операция проводится в ответ на нападение Индии, ставшее посягательством на наши земли, людей и суверенитет», — сказано в сообщении правительства в соцсети X.

Ранее телеканал Geo TV сообщил, что Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии, уничтожив хранилище ракет «БраМос».

Как передавало ИА Регнум, обострение конфликта Индии и Пакистана началось 22 апреля, после нападения террористической группировки на туристов в индийском штате Джамму и Кашмир. В результате теракта погибли не менее 27 человек. Злоумышленникам удалось скрыться.

6 мая Индия начала военную операцию «Синдур», заявив, что она направлена против террористической инфраструктуры на территории Пакистана. При этом власти Пакистана заявили, что ВС Индии нанесли удары по гражданским объектам.

На границе двух стран произошло несколько перестрелок, сообщалось о воздушном бое истребителей, ударах беспилотников и ракетных ударах. Стороны обвинили друг друга в атаках на гражданские объекты и выразили готовность прекратить эскалацию вслед за противником. В правительстве Индии 10 мая заявили, что Пакистан перебрасывает войска к границе.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье ранее отмечал: Индия значительно сильнее Пакистана в экономическом и военном плане, но ядерным оружием обладают обе стороны, и неслучайно западные эксперты ранее определяли Кашмир как потенциальный очаг региональной войны.