Москва, 10 мая, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому на фоне встречи лидеров стран Евросоюза в Киеве и напомнил ему об угрозах в адрес России, высказанных в преддверии 9 Мая.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Политик задался вопросом, как бы Зеленский отреагировал на заявления о том, что Россия не сможет «гарантировать безопасность пребывания» европейских лидеров в столице Украины? Затем он подчеркнул, что российские военные, в отличие от ВСУ, не занимаются терроризмом, и попросил Зеленского «не дергаться».

«Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом», — написал Медведев в Telegram-канале.

Он напомнил, что Зеленский угрожал России, которая пригласила на парад Победы в Москве зарубежных лидеров.

Как сообщало ИА Регнум, 10 мая Зеленский собрал в Киеве представителей «коалиции желающих». На Украину прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Ожидается, что одной из тем встречи может стать инициатива о 30-дневном перемирии в зоне украинского конфликта.

Ранее, 3 мая, Зеленский отверг идею России о трехдневном перемирии по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он заявил, что не собирается способствовать созданию приятной атмосферы на юбилейных торжествах, и добавил, что Киев не может взять на себя ответственность за безопасность иностранных лидеров, которые их посетят.

Перемирие, которое российский президент Владимир Путин объявил из гуманитарных соображений в дни празднования 80-летия Победы, вступило в силу в полночь 8 мая и будет действовать до наступления суток 11 мая. В Кремле предложили киевскому режиму последовать этому примеру, предупредив о том, что российские военные дадут адекватный и эффективный ответ в случае нарушения перемирия Украиной.

Российские войска строго соблюдают перемирие, следуя приказу Путина. При этом Минобороны РФ по состоянию на 10 мая зафиксировало 9318 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины. В частности, ВСУ 2669 раз обстреляли позиции ВС РФ из ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 46 — с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, украинские войска осуществили 6562 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.