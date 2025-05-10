Москва, 10 мая, 2025, 15:55 — ИА Регнум. Недавнее решение украинских властей о взимании налогов с военнопленных противоречит Женевским конвенциям. Об этом заявил в разговоре с ИА Регнум президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин. Он отметил, что опыт получения денег за счёт людей, находящихся в плену, свойственен в первую очередь террористам.

РИА Новости/ Максим Блино

Правительство Украины одобрило законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс страны 9 мая. Документ предполагает определение военнопленных как отдельной категории физических лиц, не являющихся украинскими резидентами, сообщил в своём Telegram-канале представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.

По факту с пленных будут взиматься два налога: 18%-ный НДФЛ и 1,5%-ный так называемый военный сбор. А налоговые агенты, в числе которых упомянуты лагеря, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы государственной уголовно-исполнительной службы, начисляющие доходы в виде вознаграждения за труд военнопленным, должны предоставлять соответствующие отчёты.

При этом Мельничук сослался на статью 4 Женевской конвенции 1949 года. Только вот определяет этот пункт лиц, имеющих право на статус военнопленного. А о налоговых взиманиях речи там не идёт.

«Согласно Женевским конвенциям, на страну, содержащую военнопленных, возлагается обязанность обеспечить гуманное обращение, необходимое медицинское обслуживание, безопасность пребывания и прочее. Там действительно не предусмотрено обложение их налогом, зато запрещено использование военнопленных на каких-либо работах, кроме тех, которые могут быть необходимы по месту пребывания: уборка, другие незначительные действия», — отметил Капустин.

Налоги могут взимать с иностранцев, напомнил собеседник агентства. Но, подчеркнул он, военнопленные не подпадают под это понятие, пусть даже по паспорту ему соответствуя. То есть они не теряли своего гражданства и лишь поневоле оказались в другом государстве.

«Поэтому получается, что их планируют обложить налогами только за то, что они пленные: конечно, это будет явным противоречием и Женевским конвенциям, и дополнительному протоколу, участником которого является и Украина. Допустим, когда террористы, незаконные формирования захватывали людей в плен, например, в Сирии, они требовали выкуп — это для них был своеобразный «налог». Но мировое сообщество не признаёт такие действия правомерными. Поэтому, если украинцы хотят походить на этих самых террористов, видимо, они этот опыт оттуда и перенимают. Так как цивилизованные страны налогами военнопленных не облагают», — резюмировал эксперт.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. в разговоре с корреспондентом ИА Регнум прокомментировала ситуацию украинским законопроектом лаконично.

«Неонацисты», — охарактеризовала дипломат авторов инициативы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в этом месяце комитет ООН против пыток опубликовал очередной доклад о ситуации с правами человека на Украине. В отчёте выражена обеспокоенность положением российских военных, которые подвергаются жестокому обращению в плену.

В беседе с агентством экс-заместитель генерального секретаря ООН (2002–2011 гг.) Сергей Орджоникидзе подчеркнул, что доклад может иметь далеко идущие последствия на мировой арене. Однако, напомнил он, украинские власти давно уже игнорируют международные нормы, поэтому ждать от них адекватной реакции не стоит.