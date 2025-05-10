Братислава, 10 мая, 2025, 13:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал крайне успешным свой визит в Москву, приуроченный к 80-й годовщине Великой Победы.

Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«Считаю поездку в Москву чрезвычайно успешной. Помимо того, что я исполнил данное обещание о том, что поклонюсь и положу цветы к Могиле Неизвестного Солдата, мне удалось принять участие в четырех важных встречах», — сообщил политик в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Фицо, визит в Москву является проявлением суверенной словацкой внешней политики. Он также добавил, что европейским лидерам необходимо проводить в отношении России политику сотрудничества, а не политику ненависти и железных занавесов.

Словацкий лидер уточнил, что в ходе поездки в Москву, помимо переговоров с президентом России Владимиром Путиным, ему удалось пообщаться также с лидерами Китая, Бразилии и Вьетнама.

Вечером 9 мая в ходе встречи в Кремле Путин выразил благодарность Фицо за приезд в Москву. Он добавил, что знает о сложностях, которые возникли у него с прилётом в столицу России. В свою очередь Фицо поблагодарил Путина за гостеприимство и заботу во время визита.

После торжественного приёма от имени главы государства в честь иностранных лидеров, прибывших в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных к Дню Победы, Путин также отметил походку Фицо и назвал её спортивной.